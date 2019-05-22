Milli eğitim müdüründen öğrencilere yemek servisi

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinin pansiyonunda kalan yatılı 65 öğrenci ve belletmen öğretmenler bu akşamki iftarını milli eğitim camiasının idarecileriyle birlikte yaptı. Okulun yemekhanesinde düzenlenen iftar programına, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile yatılı 65 öğrenci ve belletmen öğretmenler katıldı. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz misafirlerini yemekhane girişinde karşıladı.

Ezana dakikalar kala Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz kazanların başına geçerek öğrencilere yemek servisinde bulundu. Ezanın okunması ve bir öğrenci tarafından yaptırılan duanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı. İftar sonrası öğrencilerle samimi diyaloglar kuran idareciler öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.