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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Bir dizi ziyaret programı dolayısıyla Manisa’ya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret programı dolayısıyla Manisa'ya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu daha sonra Vali Yaşar Karadeniz'in makamına geçerek bir süre sohbet etti.


Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti.


Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu da Manisa'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Vali Karadeniz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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