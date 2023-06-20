Milli judocular Kılkış ve Delibay, Balkan 3.'sü oldu

Romanya'daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocuları Hira Kılkış ve Göksu Delibay, bronz madalya kazandı.

Salihli Belediyespor'un milli judocusu Hira Kılkış ve 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü'nün milli judocusu Göksu Delibay, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen Balkan Judo Şampiyonasında ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etti. Şampiyonada Göksu Delibay +52 kiloda, Hira Kılkış ise +57 kiloda Balkan üçüncüsü olup, bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Romanya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan başarılı sporcular Hira Kılkış ve Göksu Delibay'ı tebrik etti.