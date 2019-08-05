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Milli judoculardan Vali Deniz'e ziyaret

Azerbaycan’da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde +70 kiloda altın madalya kazanan milli judocu Hilal Öztürk ve Almanya Berlin’de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası’nda 90 kiloda bronz madalya kazanan milli judocu Berk Şişmanlar, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Azerbaycan'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde +70 kiloda altın madalya kazanan milli judocu Hilal Öztürk ve Almanya Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 90 kiloda bronz madalya kazanan milli judocu Berk Şişmanlar, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şube Müdürü Mustafa Buldu, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Antrenörler Fatih Akcan ve Özlem Akın Ayaz'ın da bulunduğu ziyarette Vali Ahmet Deniz, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Spor şehri Manisa için çalışmaların devam ettiğini bu süreçte Manisa'dan çıkan başarılı sporcuları gördükçe gurur duyduğunu, Manisa'nın bir spor şehri olmayı gerçekten hak ettiğini belirten Vali Deniz, “Manisa'dan çok şampiyon çıkacağına inanıyorum. Sporcularımızın başarısı hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırdı. Azim ve çalışkanlığınız sayesinde ülkemize daha çok gurur yaşatacağınıza inanıyorum. Sizin gibi başarılı sporcularımız, sporun, çalışmanın ve azmin getirdiği başarının birer temsilcisisiniz ve çocuklarımıza örneksiniz. Avrupa'da başarılı sonuçlar elde ederek bayrağımızı dalgalandıran her iki milli sporcumuzu da gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Çıktıkları bu yolda onları destekleyen ve yanlarında olan antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.


Vali Ahmet Deniz, ziyaret sonunda milli sporcularımıza ve antrenörlerine çeşitli hediyeler verdi.

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