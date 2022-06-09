Milli Mücadele dönemi kahramanının ismi ölümsüzleşti

Turgutlu Belediyesi tarafından Milli Mücadele Dönemi'nin önemli kahramanlarından biri olan Grebo Hamza Çavuş'un ismini vererek ölümsüzleştirdiği parkın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Balkan, Çanakkale, Sina, Kafkas cepheleri gazisi olan, günümüzde Küllük olarak anılan Hacı Zeynel Camii ve çevresini Yunan askerleriyle çarpışarak yanmaktan kurtaran Boşnak Grebo (Baysak) Hamza Çavuş'un ismi Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar Sokakta ölümsüzleşti. Grebo Hamza Çavuş Parkı'nın açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Grebo Hamza Çavuş'un Milli Mücadele Dönemi'nde yaptıklarıyla Turgutlu tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “1963 yılında İzmir'de vefat eden Grebo Hamza Çavuş, tüm çabaları esnasında vatanı savunma dışında herhangi bir amaç edinmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından savaşta kahramanlık gösterenlere devletin armağanı olarak gayrimenkuller tahsis edilirken Hamza Baysak, ‘biz tüm bunları vatan için yaptık' diyerek kendisine sunulabilecek mal varlığını elinin tersiyle itmiştir. İlk olarak Turgutlu Kent Müzesi'nde kendisine özel bir yer ayırdığımız Grebo Hamza Çavuş'un adını verdiğimiz bu parkın açılışını yapıyor olmaktan duyduğum onuru paylaşmak isterim. Onlar vatan için, bağımsızlık için savaştılar, dövüştüler, gerektiğinde canlarını verdiler. Bugün bize düşen onların emanetine sonuna kadar sahip çıkmak olacaktır” dedi.

Grebo Hamza Çavuş'un yeğeni Muharrem Baysak, torunu Hamza Baysak ve Ergenekon Mahalle Muhtarı Arif Yaşar ise Grebo Hamza Çavuş Parkı'nın açılmasına vesile olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve meclis üyeleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Törende ayrıca ağaç dikimi de yapıldı. Başkan Çetin Akın ve açılışa katılan konuklar ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu.

Grebo Hamza Çavuş Parkı'nın açılış törenine Başkan Çetin Akın ile birlikte Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, İYİ Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Manolya Özkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Sorumlusu Ahmet İlter, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile Grebo Hamza (Baysak) Çavuş'un akrabaları ve yakınları katıldı.