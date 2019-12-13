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Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi mezarı başında anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından Manisa eski Müftüsü Müftü Alim Efendi, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Anma töreninde Müftü Alim Efendi'nin ruhuna ithafen dualar edilirken, kabrine karanfil bırakıldı.


Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa'nın savunulmasında ön sıralarda yer alan ve dönemin müftüsü olan Müftü Alim Efendi, ölüm yıl dönümünde Çatal mezarlığında bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, şube müdürleri ve Müftü Alim Efendi'nin torunları katıldı. Törende ilk olarak Müftü Alim Efendi'nin hayat hikayesi okundu. Ardından Müftü Alim Efendi'nin ruhuna ithafen dualar edildi. Anma programı Müftü Alim Efendi'nin kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

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