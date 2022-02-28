Milli Mücadele Müzesi'nin projesi son aşamada

Başkan Cengiz Ergün'ün de yakından takip ettiği projenin son aşamaları toplantıda değerlendirildi. Temel çalışmalarının başlamasının planlandığını belirten Başkan Ergün, müzenin Cumhuriyetin 100'üncü yılında açılışının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

1919 ve 1922 yılları arasında Manisa'ya yaşanan elim olayların belgelerinin yer alacağı, Milli Mücadele esnasında yaşanılanların gerçek doküman ve somut örneklerinin sergileneceği Manisa Milli Mücadele Müzesi projesinde son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu arasında kalan alanda yapılması planlanan proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ile proje grubu yer aldı. Toplantıda, müze için hazırlanan projenin son aşamalarını içeren sunum gerçekleştirildi. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Manisa'ya Milli Mücadele Müzesi kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Ergün, "Kahraman atalarımızın hatıralarını Manisa'nın her köşesinde yaşatmak için çalışıyoruz. Milli Mücadele Müzesi'nde de yaz aylarında çalışmalara başlayıp, müzemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçek dokümanlar ve somut örnekler sergilenecek

Toplantıda yapılması planlanan müze ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. Manisa Tarihi'nin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği Manisa Milli Mücadele Müzesi'nde 1919 ve 1922 yılları arasında yaşanan elim olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca milli mücadele esnasında yaşanılanların gerçek doküman ve somut örnekleri sergilenecek. Manisa Tarihi açısından büyük bir öneme sahip olacak olan Manisa Milli Mücadele Müzesi, kent belleği ve tarih açısında da akıllarda yer edinecek.

Milli mücadele kahramanlarının mücadeleleri yaşatılacak

Müzenin farklı bölümlerde Şehzadeler Şehri Manisa'daki Osmanlı eserlerinde sıkça kullanılan tuğla malzeme ile yapılacağı, yer yer taşıyıcı betonarme kullanılacağı ifade edildi. Müzenin her bir bölümünde hüznün, umudun, Milli Mücadele Kahramanlarının mücadelelerinin yaşatılacağı belirtilirken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İlk Hedefiniz Akdeniz'dir' komutuyla sevincin yaşatılacağı 6,5 metre yüksekliğinde 60 metre genişliğinde bir panorama resmedileceği kaydedildi.