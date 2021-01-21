Milli sporcular karla kaplı Spil Dağı'nda güç depoladı

Manisa'nın Türk sporuna kazandırdığı milli Muay Thai sporcuları, yeni hedeflere sıkı bir tempoda hazırlanıyor. Kar kış demeden çalışan başarılı sporcular, karla kaplı Spil Dağı'nda güç depolayıp stres attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muay Thai Eğitim Merkezi sporcuları, haftanın son idmanını 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaptı. İl Müdürlüğü Muay Thai Antrenörü Ediz Barış gözetiminde Spil Dağı'nda çalışan sporcular, hırslı ve istekli görüntüleriyle göz doldurdu. Geçtiğimiz gün yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Spil Dağı'nda idman yapmanın deneyimini yaşayan sporcular, karla kaplı zeminde bol bol oksijen ve kondisyon depolarken, antrenman sonrası kartopu oynayarak hem stres attı hem de moralli bir gün geçirdi.

"Hedefimiz uluslararası müsabakalarda altın madalya"

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten sporcular, hedeflerinin Türkiye'ye altın madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi. Şampiyonluklara giden yolda durmadan çalışmaya devam edeceklerini ve ay yıldızlı forma için her zaman daha iyisini yapacaklarını sözlerine ekleyen sporcular, sağlanan imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.