Milli yıldızlar kampı başarıyla tamamladı

2021 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U14 Yıldız Kız Basketbol Milli takımı İstanbul'da düzenlenen kampı tamamladı. Turgutlu Belediyespor U14 Kız Basketbol takımından Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı ile antrenör Ceyhan Önk kamp kadrosunda yer alarak başarılı bir dönem geçirdi. Başarılı sporcuları ve antrenör Önk'ü tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyesporumuzun U14 Kız Basketbol takımında yer alan başarılı sporcuları Şükran Sakallı, Nida Kaçaroğlu ve Ümmehan Şallı ile antrenörümüz Ceyhan Önk, İstanbul'da düzenlenen kampta son derece başarılı bir dönem geçirdiler. 2021 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U14 Yıldız Kız Basketbol Milli takımımıza ve genç sporcularımıza bundan sonraki kamp dönemlerinde başarılar diliyorum.” dedi.