Minare ustasının feci şekilde öldüğü yangını mahalleli anlattı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan ve minare ustasının yanarak feci şekilde hayatını kaybettiği yangında mahalledeki vatandaşlar yaşananları anlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi'nde bulunan Hacı Osman Camii'nin lojmanında çıkan yangında, cami minaresinin restorasyonunda çalışan Yüksel Bilgin yanarak yaşamını kaybetti. Caminin minare inşaatı için lojmanda kalan işçiler Yüksel Bilgin (56), Atilla A.ve Erdoğan Y. ısınmak ve yemek yapmak için soba yakmak istedikleri sırada sobaya döktükleri benzinin patlaması sonucu meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ahmet Keskiner, “Yangını gördüm. Evimin dibinde komşularımdı. Akşam namazını kılıyordum. Sesleri duyunca camdan baktım. Yangın çıktığı fark ettim. Bir kişi de ölmüş. Bunlar minare işçileriydi. Kendilerini tanırdım. İyi insanlardı. Selamlaşır, halimizi hatırımızı sorardık. Sobaya yanıcı bir madde atılmış. Öbürküler kendilerini kurtarmış diğerleri kurtaramamış” dedi.

Yangına tanıktık eden mahalle sakini Abdulbaki Eye ise yangının sobaya dökülen benzinden çıktığı öğrendiklerini söyledi. Eye, “Tarladan gelirken dumanları gördüm. Hemen buraya geldim. Burada bizim mahalleliler vardı. Yapacak bir şey yoktu. İki kişi kaçıp çıkmış köşede oturuyordu. Adam yandı içerde ama alevler neredeyse bütün mahalleyi saracaktı. Yangının sobadan çıktığını düşünüyoruz. Sobaya benzin dökmüşler o yüzden çıktığını öğrendik” diye konuştu.

Olayın geçmişi

Yangın, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bağlı Akselendi Mahallesi'nde bulunan Hacı Osman Camii lojmanında çıktı. İddiaya göre, caminin minare inşaatı için lojmanda kalan işçiler Yüksel Bilgin (56), Atilla A.ve Erdoğan Y. ısınmak ve yemek yapmak için soba yakmak istedi. Bu sırada sobanın tutuşturulması amacıyla dökülen yanıcı madde patladı. Bir anda cami lojmanından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar tek katlı binaya girerek dumandan etkilenen Atilla A. ve Erdoğan Y'yi dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Yüksel Bilgin ise binanın içinde hayatını kaybetti.