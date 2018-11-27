Minderden muhtar adaylığına

Manisa'da judo milli takımıyla birçok şampiyonluğa imza atan eski sporculardan Hüsamettin Özmen yaşadığı mahalleden muhtar adaylığını açıkladı. Yunusemre ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nden adaylığını açıklayan Özmen, özellikle spor sayesinde gençleri madde bağımlılığından kurtarmayı hedefliyor.

Yerel seçimler için geri sayım başlarken belediye başkan aday adaylıkları kadar muhtar adayları da vaatleriyle dikkat çekiyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan eski milli sporculardan Hüsamettin Özmen mahallesi için yapacaklarını anlattı. Spor kariyerinde hem ulusal hem de uluslar arası alanda birçok şampiyonluğa ve başarıya imza atan Özmen, muhtar seçilmesi halinde aynı başarıyı mahallesinde de göstereceğine inanıyor.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne muhtar adayı olmasının sebeplerini anlatan Özmen, “Mahallemiz en az 40 yıllık bir geçmişe sahip eski bir mahalle. Eski bir mahalle olmasına rağmen gerekli desteği ve hizmeti alamadı. Bunu anlatırken bir şikayet mahiyetinde anlatmıyoruz. Mahalle yöneticilerimiz, mahalle muhtarlarımız demek ki bunu gerçek anlamda gerçekleştiremediler. Halktan da böyle bir talep gelince mahallemize muhtar adayı olmaya karar verdik" dedi.

Spor kariyeri başarılarla dolu

Mahalledeki okullardan biri olan Taytanlı İlhan İlkokulunda 2. sınıfta okurken judo sporuyla tanıştığını kaydeden Özmen, "Judoya giden Mustafa Duran isminde bir arkadaşım vardı. Onun sayesinde ben judo sporuyla tanıştım. 1992'den 2004 yılına kadar yani üniversite son sınıfa kadar judo sporuyla alakadar oldum. Türkiye'de çoğu kez derece yaptım. Türkiye şampiyonluklarım oldu, Balkanlar'da Balkan şampiyonluğum var. Ben ilk judo sporuna başladığımda bir hafta içerisinde Bursa ilinde minikler Türkiye Şampiyonası adı altında bir şampiyona düzenlenmişti. Ben de sporda daha yeniydim, bilmiyordum ama hocalarım benim başarılı olduğumu fark edince acilen lisansımı çıkardılar. Bir haftalık sporcuyken Türkiye Şampiyonası katılarak Türkiye Şampiyonu olmak bize nasip oldu" şeklinde konuştu.

Gençleri sporla madde bağımlılığından uzaklaştıracak

Mahallenin çok ciddi sorunları olduğunu kaydeden Özmen şunları söyledi:

"Mahallede uyuşturucu madde bağımlısı çok sayıda genç var. Spor, insanların bedenen, ruhen aynı zamanda işbirliği ahenk kurma yeteneklerini ve kabiliyetlerini gerçekleştiren bir eğitim ve eğlence faaliyetidir. Ben şuna inanıyorum; eğer ki mahallemizde gerçek manada bir spor salonu, spor yerleşkesi olursa biz bu gençlerimizin hepsini uyuşturucu illetinden kurtaracağımıza inanıyorum. Bizim diğer adaylardan bir farkımız var. Ekibimizin güçlü ve eğitimli olması. Ben öğretmenlik mezunuyum, ikinci sıradaki azamız makine mühendisi, üçüncü sıradaki azamız emekli bir memur olması elimizi güçlendiriyor. Bir farklı konu ise şu inşallah göreve gelirsek azalarımız arasında bir kadın aza belirlemeyi düşünüyoruz. Bütün mahallenin tanıdığı, orta yaşın üzerinde, herkesin rahatlıkla gidip derdini, sorununu anlatabileceği bir aza belirleyeceğiz. Bu mahalle mutaassıp bir mahalle. Kadınlar belki çekindikleri için derdini bir erkeğe izah edemiyor, belki gerçek manada sorununu anlatamıyor. Biz haftanın bir gününü kadın azamıza tahsis edeceğiz ve o gün kadın azamız muhtarlık yapacak. Bütün kadınlar giderek orada sorunlarını dile getirecek. Orada bir kadın işbirliği olmuş olacak.”