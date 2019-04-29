Minibüsçüler 3. kez 'Mustafa Baykal' dedi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan kongresinde mevcut başkan Mustafa Baykal yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

S.S 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurulunu Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Nihat Hansu'nun yaptığı kongrede seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Mustafa Baykal, 3. kez kooperatifin başkanı seçildi.

Kongreye katılan tüm üyelere teşekkür eden kooperatif Başkanı Mustafa Baykal, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Baykal, Salihli halkına şehir içi ulaşımda en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Baykal Başkanlığı'ndaki Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu Halil İbrahim Gök ve Ergül Gürsoy'dan oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Bircan ve Ali Sarıkaya'dan oluştu.