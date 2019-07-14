Minibüsün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsünün altında kalan 81 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Sabahattin E.'nin (61) yaptığı 45 BB 190 plakalı yolcu minibüsü otogara gelip, sağa dönüş yaptığı esnada yaya olarak bulunan Naciye Gönültaş'a (81) çarptı. Çarpma sonrası Gönültaş minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gönültaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.