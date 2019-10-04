Minik ellerden kuşlara sıcak yuva

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü unutmadı. Orman Genel Müdürlüğünden temin edilen kuş yuvalarını atölye çalışmasıyla süsleyen minik öğrenciler, itfaiye erlerinin yardımıyla da kuş yuvalarını ağaca astı. Bu anlamlı etkinlikte minik öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen ve öğretmenler de yalnız bırakmadı.

Sadece 4 Ekim'de değil, her gün hayvanları korumanın gerektiğinin bilince olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında 'Bir Kuş da Sen Barındır' projemizi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünden temin ettiğimiz kuş yuvalarını, öğrencilerimiz atölye çalışmasında süsledi. Bu özel günde Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizin yanında yer alan çamlık alanda, itfaiye erlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte kuş yuvalarını asıyoruz. Sadece 4 Ekim'de değil, her gün hayvanları korumanın gerektiğinin bilincindeyiz. Çocuklarımıza da bunu öğretiyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlemesinde emek veren herkesi kutlarım” dedi.