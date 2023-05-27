Minik Gülce'nin ölümü Alaşehir'i yasa boğdu

Kars'ta yaşayan Manisalı ailenin 18 aylık bebekleri Gülce Yıldız Ceylan, kusmuğunun akciğerine kaçması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz bebek, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kars'ta görev yapan Manisalı Mustafa-Esma Ceylan çiftinin 18 aylık bebekleri Gülce Yıldız Ceylan, dün evde bir anda rahatsızlandı. Ailesinin fark etmesi üzerine minik Gülce, hemen Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan muayenede minik Gülce'nin mide artığının akciğerine kaçtığı tespit edildi. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan minik Gülce, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da toprağa verildi

Eski İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Alaşehir eski MHP İlçe Başkanı Akif Ceylan'ın da torunu olan Gülce Yıldız'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Anne Esma Ceylan'ın güçlükle ayakta durduğu görülürken, bir an olsun elinden bırakmadığı kızının montuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası minik Gülce Yıldız, yeni mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Ceylan Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.