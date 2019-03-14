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Minik kalpler iyilik elçisi oldu

Sarıgöl Atatürk Ortokulu’nun öğrencileri tarafından ’İyilik elçilerinin yardımlaşma kermesi’ adı altında okul salonunda dayanışma kermesi düzenlendi.

Sarıgöl Atatürk Ortokulu'nun öğrencileri tarafından 'İyilik elçilerinin yardımlaşma kermesi' adı altında okul salonunda dayanışma kermesi düzenlendi.


Öğrenciler annelerinin evlerinde hazırlattıkları gıda maddelerini okul arkadaşların açtıkları sergi ile arkadaşlarını satış yaptılar.


580 öğrencisi olan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hürriyet Öncü, Ebru Köse ve Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Temirkaya başkanlığında başlatılan kampanya ile ilgili bir açıklama yapan Türkçe Öğretmeni Hürriyet Öncü, "Okulumuzda değerler eğitimi kapsamında bu ay iyilik ayı olarak belirledik. Okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve LÖSEV yararına yardım kermesi düzenledik. Tüm emekleri öğrenciler hazırladı. Okulda açılan kermes sergisi ile okul öğrencilerimizin satışına sundu. Elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve LÖSEV yarında kullanılacak." dedi.

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