İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konser

Manisa’da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Diriliş" müziğini çaldı.

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da belediye başkan adayları ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.