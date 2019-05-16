Minik öğrenciler kumbaralarını Yemen için bağışladı

Kula Müftülüğü Sarıgöz Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl boyunca öğrendiklerini, yıl sonu etkinliğinde sergiledi. Minik öğrenciler, program sonunda yıl boyunca para biriktirdikleri kumbaraları, Yemen'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Kula Müftülüğü Sarıgöz Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ‘Kur'an ışığında bir ömür' isimli programda, yıl boyunca ezberledikleri sureleri ve şiirleri sundu. Minik öğrencilerin sunumları, programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Programa katılan Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız 4-6 Yaş Kur'an Kurslarının önemine değindi. Bu tür kursların ve öğrenci sayılarının arttırılmasının gelecek adına mutluluk verici olduğunu ifade eden Kırkız, konuşmasının ardından minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak, minik öğrencilerin öğretmenleri Ümmü Ekim'i de özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Minik öğrenciler, programı sunmalarının ardından, yıl boyunca para biriktirdikleri kumbaralarını, Yemen'de açlık ve sefalet içerisinde bulunan kardeşlerine gönderilmek üzere Kula İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Velilerin ve davetlilerin duygusal anlar yaşadıkları, gözyaşı ve beğeni ile izledikleri program hatıra fotoğraflarıyla son buldu.