Minik öğrenciler MASKİ'nin çevreci güneş enerjisi santralini gezdi

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Merkez Atıksu Arıtma Tesisine kurulan ve tesisin yüzde 30'luk enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerjisi Santrali, Necatibey İlkokulu 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Gediz ve Bakırçay nehirlerinin temizlenmesi için 80 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine, enerji tasarrufu için Güneş Enerjisi Santrali kuruldu. Tesisin yüzde 30'luk enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerjisi Santrali, (GES) Necatibey İlkokulu 3.sınıf öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere yetkili personel tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik bilgi verildi. Öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları hakkında da bilgi sahibi oldular. Öğretmenler ve öğrenciler tesisin Manisa'ya kazandırılmasından dolayı MASKİ'ye teşekkür etti.