Minik öğrencilerden atık malzemelerle elbise defilesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemelerle yaptıkları elbiseleri defilede sergiledi

Sarıgöl Çanakçı İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin sıfır atık projesi kapsamında düzenlediği etkinlik takdir topladı. Çanakçı İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Cemile Kavak önderliğinde, sıfır katı atık projesini farkındalık oluşturmak için öğrenciler atık malzemelerden elbiseler yaptı. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen öğrenciler hazırladıkları elbiseleri mini bir defileyle tanıttı. Programda konuşan Sarıgöl Çanakçı İlkokulu Müdürü Gökhan Maraş, ''Ana sınıfımız öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı sıfır atık projesinde defile ile farkındalık yapmaları çok ilginç oldu. Katılımcılar tarafından beğenildi. Öğretmenimizi kutlarım'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, etkinlik nedeniyle okul Müdürü Gökhan Maraş'ı, anasınıfı öğretmeni Cemile Kavak'ı ve öğrencileri kutladı.

Farkındalık etkinliğine; Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Yasemin Oral ve Hasan Karakuş ile öğretmenler veliler katıldı.