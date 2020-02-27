Minik öğrencilerden Elazığ'a yardım eli

Manisa'nın Kula ilçesinde anaokulu minik öğrencileri, Elazığ merkezindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yardım malzemesi gönderdi.

Kula Anaokulu'nda öğrenim gören minik öğrenciler, Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından başlatılan yarım kampanyasına destek sağladı. Elazığ merkezindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yardım sağlamak amacıyla kampanya başlatan minik öğrenciler, 24 koli ve 39 çuvalda toplamda 63 parça giyim, ayakkabı, bot, oyunca ve kırtasiye malzemesi topladı. Minik öğrencilerin topladığı yardım malzemeleri, Kaymakam Kemal Duru ve beraberindeki heyetin katıldığı törenle PTT kargo aracılığı ile Elazığ'a gönderildi.

Minik öğrencilerin, idareci, öğretmen ve velileri önderliğinde Elazığ'daki öğrenci arkadaşlarına yarım malzemeleri toplamasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Kemal Duru, toplanan yardım malzemelerinin Elazığ'da merkez okul olarak belirlenen bir okulda dağıtımı yapılacağını, diğer okulların ise merkez okul olarak belirlenen okula yönlendirildiğini söyledi. Kula Anaokulu'nun idareci, öğretmen ve velileri başta olmak üzere minik öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Kemal Duru, 24 koli ve 39 çuvaldan oluşan yardım malzemelerinin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.