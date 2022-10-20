Minik öğrencilerden örnek davranış

Öğrenciler, 2/B sınıf öğretmeni olan Tuğba Sürücü'ye arkadaşları için yardım yapmak için düşüncelerini anlatırken, aynı şekilde 3/B sınıf öğrencileri de arkadaşlarına yardım etmek için düşüncelerini sınıf öğretmenleri Sedat Aydın'a iletti. İki öğretmen minik öğrencilerinin duyarlı davranışları karşısında öğrencilerin anneleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Anneler de çocuklarının düşüncelerini karşısında duygulanarak evlerinde hazırladıkları yiyeceklerden bir gıda standı düzenleme kararı aldı. Alınan karar hayata geçirilerek okul bahçesinde açılan stantta gıda satışı gerçekleştirildi. Gıda satışından elde edilen gelir ile de ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği öğrenildi.

Minik yüreklerin örnek davranışları takdirle karşılanırken, öğrencilerin fikriye hayata geçirilen gıda satışına katılım da oldukça yüksek oldu. Stantlardaki ürünler kısa sürede tükenirken, Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencilerinin örnek dayanışması gıda sergisine gelenler tarafından da takdirle karşılandı. Davetliler öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür etti.