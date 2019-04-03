Minik öğrencilerden pasta atölyesi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri okul bahçelerinde uygulamalı pasta yapmayı öğrendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilere yönelik pasta yapma eğitimi verildi. Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri evlerinden getirdikleri malzemelerle annelerinin de yardımıyla pasta yaptı. Çalışmalar sonrası öğrenciler yaptıkları pastayı satarak okul için gelir elde etti. Öğrencilerin çalışmalarına 1. sınıf öğretmenleri Hatice Özkan, Mustafa Altan ve 3. sınıf öğretmeni Usman Demirtaş da eşlik etti.

Yaptıkları çalışmalarla pasta yaparak öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Öğretmeni Hatice Özkan, "Bugün okulumuzda birinci sınıf öğrencilerimizle yaklaşık 70 kişilik öğrencimizle yaşayarak öğrenme kapsamında kurabiye, pasta gibi ürünler yaptırdık. Bu etkinliğimizin amacı madeni paralarımızın önemini öğrenmeleri, bir çok konuda hayatta sorumluluk kazanmaları sağlamak. Umarım hedefimize ulaşırız" dedi.

Öğrencilerin emeğin önemini kavradığını söyleyen Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Öğretmeni Mustafa Altan, "Emeğin,üretimin kıymetini bilecekler. Sene boyunca öğrendiğimiz konularla kaynaşıklık kazanacaklar. Sağlıklı beslenmenin önemi, matematik dersinde paralarımızı toplumsal hayatta kullanacakları değerleri öğrenecekler" diye konuştu.