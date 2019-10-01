Minik öğrencilere işitme tarama testleri başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1. sınıf öğrencilerine yönelik işitme tarama testleri, Esenyazı ve Kavacık mahallesindeki okullarda başlatıldı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başlatılan sağlık çalışmaları kapsamında, eğitim öğretim hayatına yeni başlayan 1. sınıf öğrencilere yönelik işitme tarama testleri başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyazı ve Kavacık mahallerinde eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, sağlık personelleri tarafından işitme taramasından geçirildi. Taramaların ardından koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili öğrencilere bilgi veren sağlık personelleri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile el hijyeni konularında da ortaokul öğrencilerine de eğitim verdi. Esenyazı ve Kavacık mahallelerinden ilkokul öğrencilerine işitme taraması, ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine ise sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile el hijyeni eğitimleri, ilçedeki bütün okullarda yapılacağı bildirildi.

Koruyucu sağlık hizmetleri bakımından erken yaşta duyma problemlerinin çok önemli olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren işitme tarama testinin yanı sıra çeşitli erken sağlık taraması uygulamalarımız oluyor. Ağız ve diş kontrollerimiz de devam ediyor. Burada önemli olan hasta olmadan, erken tanı ve tedavinin uygulanması” diye konuştu.

İşitme problemi olan öğrencinin erken dönemde teşhis edilmesinin ve önlem alınmasının onun geleceğe daha iyi hazırlanmasında çok önemli bir rol üstleneceğini belirten Dr. Kaçar, öğrencilerde bir işitme sorunu olduğunun tespit edilmesi durumunda hemen Kulak Burun Boğaz servislerine yönlendirildiklerini ifade etti.