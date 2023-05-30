İhlas Haber Ajansı

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Minik Ressamlar Kent Müzesini kağıda çizdi

Salihli Belediyesi Kent Müzesi, minik ressamları konuk ederek farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Sınıf öğretmeni Adalet Ceyhan ile birlikte Müdire Hanım Kent Müzesini ziyaret eden Beş Eylül İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, daha önce hiç görmedikleri müzeyi hayal ederek resmini çizdi.


Minik öğrenciler, Müzeler Haftası nedeniyle ziyaret ederek ilk defa gördükleri Kent Müzesinin resmini çizerek keyifli saatler geçirdi. Minik ressamların hayal ederek çizdikleri resimler, ileri bir tarihte yine müzede sergilenecek.


Kent Müzesini ziyaret eden öğrencilere, Salihli Belediyesi tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi.

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