Minik Sercan'ın kafası küçülmeye başladı

Manisa'da hidransefali rahatsızlığıyla doğan ve durumunun İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ameliyata alınan 2 yaşındaki Sercan Gezenler'in 75 santimetre çapındaki kafatası 1 ay içinde 62 santimetreye kadar düştü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Gezenler ailesinin hidransefali rahatsızlığıyla doğan 2 yaşındaki Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 1 Eylül'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından adım adım sağlığına kavuşuyor. Ameliyat öncesi kafatası 75 santimetreye kadar ulaşan minik Sercan'ın kafatası içine yerleştirilen şantın ardından bir ay içinde kafası 62 santimetreye kadar indi. Oğlunun artık ağlamalarının, kasılmalarının, nöbetlerinin ve kusmalarının geride kaldığını anlatan baba Ferdi Gezenler, kafatasının da giderek küçülmeye başladığını söyledi.

“Zaman geçtikçe çocuğum daha da iyi oluyor”

Oğlu Sercan'ın durumunun haberlerde konu olmasının ardından tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Baba Ferdi Gezenler, “Tüm halkımızdan Allah razı olsun hepsine teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde, onun bir talimatıyla çocuğum bu seviyelere geldi. Sanki ben büyük bir savaşın içinden çıkmış ve zafer kazanmış gibi hissediyorum. 2 yıldır ameliyat olmayan oğlum bir saat içinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat oldu. Anlatılmaz yaşanır derler ya aynen öyle oldu. Orada biz çok duygulandık. İlk önce Allah'ıma sonra oradaki doktorlara çocuğumu emanet ettim. Saat 14.30'da ameliyata girdi ve 16.30 sıralarında yaklaşık 2 saat sonra ameliyattan çıktı. Çocuğuma şant takıldı. O günden bugüne çocuğum oldukça rahatladı. Başı 75 santimetreyken ameliyata girmiştik. Şuanda kafatası çapı 62-63 santimetreye kadar düştü. Yemesi rahatladı, rahatlıkla yemeklerini yiyebiliyor artık. Rahatlıkla durabiliyor, ağlamaları kesildi. Nöbetleri, kusmaları vardı onlar da yok oldu. Zaman geçtikçe çocuğum daha da iyi oluyor. İyileşme aşamasına geldi artık.” dedi.

"Anne babalar umutlarını kaybetmesin”

Oğlu Sercan ameliyat olurken Cumhurbaşkanının doktorunun da bizzat aradığını kaydeden Baba Gezenler şunları söyledi:

"Ameliyat sırasında Cumhurbaşkanımızın doktoru aradı, takip altına aldı. İzmir'deki doktorlardan gereken bilgiyi aldı. Zannedersem o da çocuğun durumuyla ilgili aldığı bilgiyi Cumhurbaşkanımıza iletti. Daha sonra beni de aradı çocuğun durumunu sordu, ameliyatın nasıl geçtiğini sordu. Allah'ım böyle bir hastalığı hiçbir çocuğa vermesin. Gerçekten de zor. Bu tarz rahatsızlığı olan çocuğu bulunan anne babalara sesleniyorum. Umutlarını kaybetmesinler. Çocuklarına baktırmamazlık yapmasınlar. Ellerinden geldiğince koştursunlar. Derdi veren de, dermanı verende Allah'tır. Mutlaka bir yerlerden çaresi bulunur. Dünyada çok nadir görülen ve bakımı çok zor bir hastalık. Allah hiçbir çocuğa böyle bir hastalık göstermesin.”

Minik Sercan'ın her hafta kontrollerinin yapıldığını kaydeden Baba Gezenler, oğlunun her gülümsemesiyle umutlarının daha da arttığını dile getirdi.