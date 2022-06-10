Minik yetenekler şenlikte buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki minik yetenekler, “Küçük Eller, Büyük İşler” sloganıyla düzenlenen sanat şenliğinde buluştu.

Salihli Belediyesi, Armoni Müzik Merkezi, Özel Salihli Limon Sanat Akademisi Akar Müzik Evi, İnce Müzik Merkezi, Salihli Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği, Beş Eylül İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, Beste Müzik Evi ve Jimnastik grubu işbirliğinde düzenlenen 1. Salihli Sanat Şenliğinde minik öğrenciler, hünerlerini Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen programda sergiledi.

İlçedeki değişik sanat kurslarına devam eden yetenekli çocukların sahne aldığı programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini, bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek oluyoruz. Bu gece ilçemizin yetenekli çocuklarını aynı sahnede izleme ve dinleme imkanı bulduk. Çocuklarımız ve gençlerimize imkan sağlandığında neleri başarabildiklerinin en güzel örneklerini sergileyen yavrularımızı kutluyor, onlara eğitim veren eğitimcilerimize ve yavrularımızın ailelerine teşekkür ediyorum”

1.Salihli Sanat Şenliğine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Daire Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, aileler ve davetliler katıldı.