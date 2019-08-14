İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik yüreklerden sıcaktan bunalan yavru kediye can suyu

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Manisa’da sıcaktan halsiz düşen yavru kediye o sırada parkta oynayan üç kardeş su ve mama vererek örnek bir davranış sergiledi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Manisa'da sıcaktan halsiz düşen yavru kediye o sırada parkta oynayan üç kardeş su ve mama vererek örnek bir davranış sergiledi.


Manisa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Gündüz saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına çocuklar da duyarsız kalmıyor. Parkta oyun oynarken sıcaktan bunalan ve halsiz düşen bir kediyi fark eden Berrak Rana, Berat ve Beren Demir isimli 3 kardeş, yavru kediye su ve mama vererek minik yürekleri ile örnek bir davranış sergiledi. Önündeki kapları kısa sürede boşaltan kedi bir süre sonra parktan uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.