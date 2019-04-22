Minikler bando eşliğinde vatandaşları bayrama davet etti

Manisa'da öğrenciler, bando eşliğinde yöresel kıyafetleriyle vatandaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına davet etti.

Manisa Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, kortej yürüyüşü yaptı. Okulun bulunduğu Tevfikiye Mahallesinde bando eşliğinde, yöresel kıyafetleriyle yürüyen öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin de katıldığı yürüyüşe, mahalle sakinleri de balkonlarına ve pencerelerine çıkarak büyük destek verdi. Ellerindeki bayraklarla vatandaşları selamlayan minik öğrenciler, mahalle sakinlerine bayram coşkusu yaşattı.

Okul Müdürü Evra Seda Satan, yürüyüş ardından kısa bir açıklama yaptı. Satan, şöyle devam etti: “Çocuklarımızla birlikte mahalle sakinlerimizi 23 Nisan kutlamalarına davet etmek için bir yürüyüş gerçekleştirdik. Okulumuzda 16 sınıfımız var. 14 farklı halk oyunu ekibimiz var. Çocuklar geleneksel kostümleriyle birlikte yürüdüler. Amacımız mahalle sakinlerimizi bayramımıza davet etmek, eski bayram coşkusunu mahalle halkımızla birlikte hep birlikte yaşatmak” diye konuştu.