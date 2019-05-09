Minikler Forum Magnesia'da trafik kurallarını öğrendi

Yunusemreli minikler, Trafik Haftası dolayısıyla Forum Magnesia AVM'de düzenlenen etkinlikte trafik kurallarını öğrendi.

Yunusemre Belediyesi, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Forum Magnesia'da bir etkinlik düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, anaokulu ve gündüz bakımevi öğrencileri ile alışveriş merkezini gezen çocuklar katıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler miniklere trafik kurallarını, özellikle karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

Sorulan soruları heyecanla yanıtlayan miniklere etkinliğin sonunda sertifika ve hediyelerini Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel verdi. Minikler, etkinlikte kanka polislerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.