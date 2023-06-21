Minikler yaşayarak görerek öğreniyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki okul öncesi öğretmenlerinin de üye olduğu e-Twinning 'Kültür Sanat İç İçe Umutla Bak Geleceğe' projesinde okul öncesi öğrencileri gezerek, görerek ve yaşayarak öğreniyor.

Biri kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere projeye dahil okul öncesi öğretmenlerin birlikte geliştirdikleri etkinlik çerçevesinde bilgi alış verişi, kültürel etkinlikler ve geziler düzenleniyor. Alaşehir Mustafa Beşikçioğlu Okul Öncesi Öğretmeni Gülten Kahraman, "Mesai arkadaşım Gülnur Akıncı ile birlikte Alaşehir'den dahil olduk. Projemize dahil diğer arkadaşlar, Azerbaycan, Beşikdüzü /Trabzon, Gebze / Kocaeli, Bismil / Diyarbakır, Bağlar / Diyarbakır, Midyat / Mardin'den biz toplam 11 öğretmen e-Twinning ESEP Platformu (European School Education Platform) ana toplanma noktası ve çalışma alanında buluştuk. Bu platform, öğretmenlerin proje oluşturması, fikirlerini paylaşması ve en iyi uygulama alışverişinde bulunmasını sağlıyor. Birbirimizle İnternet ortamında bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduk. Ortak çalışmalar yaptık. Etkinliklerde yerel geziler ve Anıtkabir'e gezi düzenleyerek çocuklarımızı bu yaşta gezerek, görerek ve yaşayarak öğrenme ortamlarını oluşturduk. Eğitimde en iyi öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Çalışmalarımız 2022-2023 eğitim öğretim yılının nisan ayında başladı ve haziran ayı sonunda bitecek. Çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.