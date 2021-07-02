Minikler Yaz Festivaliyle doyasıya eğlendi

Yıl boyunca çoğu zaman online bazı zamanlarda da yüz yüze eğitimle eğlenmeyi en çok hak eden okul öncesinin minik öğrencileri ‘Yaz Festivali' kapsamında düzenlenen oyunlar, yarışmalar ve birbirinden güzel etkinliklerle hafta boyunca keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler, grup halinde oynadığı bahçe oyunlarıyla da doğanın ve açık havanın tadını doyasıya çıkardı.

MER Koleji Yaz Festivali açılışında miniklerin en sevdikleri yiyecek ve içeceklerden oluşan stantlarda, öğrenciler diledikleri yaz meyvelerinin tadına bakarak müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Yazın en güzel etkinliği olan su savaşı oyunlarında ise su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak eğlenmeye devam etti.

Öğrencilerin en sevdiği dikkat oyunlarından biri olan ‘Hedefi vur ve topu düşür' oyununda minikler su tabancalarıyla pinpon toplarını düşürmeye çalıştı. Okul öncesi dönemde çocuğun dikkat ve odaklanma gücünü arttıran oyunlar ve aktivitelerin oldukça önemli olduğunu kaydeden öğretmenler çocukların en keyif aldığı eğlence olan balonları kullanarak ‘Düşürmeden Hedefe Taşı' yarışı ve ‘Balon Patlatma' oyunlarıyla hem eğlendiğini hem de denge ve koordinasyon becerilerine katkı sağlandığını belirtti.

Bir takım oyunu olan ‘Futbol' ile ekip ruhunu, bir grup içerisinde nasıl hareket edeceğini, kendi hareketlerini ve heyecanını nasıl kontrol edeceğini öğrenen minik öğrenciler, İlkokul Müdürü Abdullah Emeksiz ile birlikte futbol maçı yaparak keyifli dakikalar geçirdi.

Oynadıkları ‘İkili Çuval Yarışı'nda da öğrencilerin rekabeti aynı zamanda motor becerilerine katkıda bulunurken, tüm hafta boyunca MER Koleji'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.