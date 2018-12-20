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Minikler yerli malının önemini kavradı

Dr.

Ömer Faruk Meriç İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri yerli malının önemini düzenlenen ekinlikle kavradı.


Manisa'daki okullarda Yerli Malı Haftası çeşitli etkinlilerle kutlanmaya devam ediyor. Şehzadeler ilçesinde bulunan Ömer Faruk Meriç İlkokulu ana sınıfında Yerli Malı Haftası programı düzenlendi. Ana sınıfı öğrencilerine öğretmenleri Fatma Altay tarafından yerli malı kullanmanın önemi anlatıldı. Minikler gerçekleşen etkinlikte meyve sepeti yaparken etkinliğe veliler de katıldı. Veliler tarafından getirilen yiyecekler sınıfta hep beraber yenildi.

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