Miniklerden muhteşem yılsonu gösterisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreşi'nin 160 minik öğrencisi, muhteşem bir yılsonu gösterisi sahneledi. Atatürk Gençlik Merkezi'nde öğretmenleri eşliğinde farklı ve eğlenceli sunumlar yapan minikler performanslarıyla büyük beğeni toplarken programın sonunda temsili kep fırlatma ve diploma takdim töreni gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreşi'nde yılsonu şenliği yaşandı. Öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde elde ettikleri bilgi ve yetenekleri, Atatürk Gençlik Merkezi'nde sahneledi. Ailelerin çocuklarını izlemek için hınca hınç doldurduğu AGM Konferans Salonu, miniklerin mutluluğunu bir kat daha arttırdı.

Yılsonu gösterisi hakkında bilgi veren Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, 160 öğrencinin gün içerisinde 3 seans halinde gösterilerini sahneleyeceğini dile getirdi. Ustamehmetoğlu, “Yıl boyunca çalıştık. Bu gösterilere hazırladık. Çocuklarımız, oldukça heyecanlı. Yılsonu gösterimiz kapsamında Türkçemizin güzel kullanılmasıyla ilgili Anadolu Dilsiz diye bir oyunumuz var. Şiir ve kısa metinlerimiz var. Halk oyunları, Kafkas ve Çiftetelli gösterilerimiz olacak. Çocuklarımızın, hazırlıklarını burada velilerimize aktaracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum” dedi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra minikler, hazırladıkları gösterileri alkışlar arasında velilere sundu. Özellikle Zübeyde Hanım ve Atatürk'ün canlandırıldığı mini piyes ve dans gösterisi salondan büyük alkış aldı.

Kep fırlatma töreninin ardından seneye birinci sınıf olacak olan miniklere Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakım Evi Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu tarafından diplomaların takdim edilmesiyle program sona erdi.