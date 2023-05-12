Miniklere ağız ve diş sağlığı taraması devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi ile ‘Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım' sloganıyla ilçedeki okullarda ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasına, korunmasına yönelik eğitimlerine bu yıl da devam ediyor. Proje çerçevesinde Çağatay Uluçay İlkokulu'nda yapılan eğitimde Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk, öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Bu tür projelerle çocuklara küçük yaşta hijyen alışkanlığını edindirmek istediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin devam edeceğini söyledi. Eğitim ve diş taramasının ardından çocuklara hijyen kiti hediye edildi.