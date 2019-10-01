Miniklerin hayalleri gerçek oldu

‘Hayaller Gerçek Olsun Projesi'ni hayata geçiren konsey üyeleri, Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerin topladığı oyuncakları Şehit Mehmet Savunmaz Anaokulu'na hediye etti. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde yeni oyuncaklarına kavuşan miniklerin sevinci ise görülmeye değerdi.

Yunusemre Kent Konseyi bu kez maddi imkansızlıklar dolayısıyla oyuncağı olmayan çocukların yüzünü güldürdü. ‘Hayaller Gerçek Olsun Projesi'ne imza atan Yunusemre Kent Konseyi üyeleri, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinin topladıkları oyuncakları Barbaros Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Savunmaz Anaokulu'na hediye etti. Yeni oyuncaklarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde geleceğin teminatı olan çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yunusemre Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Bilir, projeye ilişkin bilgi verdi. Bilir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Durumu iyi olan okullardan toplanan oyuncakları durumu yetersiz olan anaokullarımıza, ana sınıflarımıza dağıtıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu ve Kent Konseyimiz el ele vererek bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu Müdürü Ebru Acar minikleri mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken; çocuklara hediye getiren üniversite öğrencilerinden Öznur Özmen ise duygularını şu sözlerle aktardı: “Bugün Dünya Çocuk Günü ve gerçekten çocuklarla vakit geçirmeyi çok severim. Ben de bu sıralardan geçmiş biri olarak çocukları sevindirmek çok güzel. Onlarla bir araya gelmek ve onları mutlu etmek çok hoş. Hayaller Gerçek Olsun projemizin adı. Herkesin hayalini gerçekleştirmek her şeye değer. Gönüllü arkadaşlar ile buradayız. Bence bütün kurum ve kuruluşlar bu gibi projelere destek olmalı.”