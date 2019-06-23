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Miniklerin muhteşem gösterisi büyüledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrencilerin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrencilerin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin minik öğrencileri yılsonu gösterisi düzenledi. Hazırladıkları birbirinden güzel gösterilerle kendilerini izleyenlere unutamayacakları bir gün yaşatan minikler, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.


Eğitim öğretim döneminde edindikleri sanatsal becerileri sahneleyen öğrencilerin hünerleri göz kamaştırdı. Modern dansların yanı sıra yöresel dansları da sergileyen minik öğrencileri ilgiyle takip eden veliler, bu güzel anları bol bol fotoğraflayarak da ölümsüzleştirdi.

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