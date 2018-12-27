MİS'in yeni genel başkanı Manisa'dan

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nın (MİS) Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy birliği ile Genel Başkanlığa seçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Ankara'da düzenlenen Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nın (MİS) Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde oy birliği ile Genel Başkanlığa seçildi. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediye başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul sonucunda, başkanlığa seçilen Bilgen, sendikanın 4'üncü başkanı oldu. İlk Yönetim Kurulu toplantısının da yapıldığı sendikada gündeme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

“Manisamız için gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MİS Genel Kurulu tarafından kendisine verilen yeni görevin önemine değinerek, “1999 yılında kurulmuş olan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nda toplu iş sözleşmeleri ile sosyal haklar konularında danışmanlık hizmeti veriliyor. 134 yerel yönetim temsilcisinin teveccühü ile bu göreve gelmiş olmamın Manisamız için gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Beni bu ulvi göreve layık gören, öneren ve seçilmeme vesile olan herkese saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil ederek ülkemiz için faydalı projelere imza atacağız. 40 yıllık memuriyet tecrübemi yerel yönetimler ile paylaşma imkanı bulacağım” dedi.

“Sendikada her görüş temsil ediliyor”

Sendikaya üye olan belediyelerin sadece bir partinin temsilcilerinden oluşmadığını sözlerine ekleyen Bilgen, “Sendikamız bünyesinde MHP, AK Parti ve CHP'li belediyeler yer almaktadır. Üye sayımızı daha da yukarılara taşımak için uğraş vereceğiz. Bizden önceki Genel Başkanlardan aldığımız bayrağı yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. MİS olarak üye belediyelerimizin ve çalışanlarımızın haklarını korumak adına elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Sendika olarak görev tanımlarından bahsederek açıklamalarına devam eden Bilgen, “Mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak, hukuki, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmelerini sağlamak için üyelerimizin yanında olacağız. Aynı zamanda buluşma, görüşme, dayanışma, fikirleri paylaşma ve birlikte düşünme merkezi olarak sendikamız üyeleri arası koordinasyon ve merkezi yönetim ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.