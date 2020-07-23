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Mısır tarlasında saksı içinde kenevirler buldu jandarmaya haber verdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlası içinde saksılarda yetiştirilmiş kenevirleri görünce jandarmaya haber verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlası içinde saksılarda yetiştirilmiş kenevirleri görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından yapılan incelemede saksılar içinde boyları 15-80 santimetre arasında değişen 96 kök Hint Keneviri ele geçirilerek imha edildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesinde ikamet eden Y.B. (56) isimli çiftçi, bugün kendisine ait mısır tarlasını kontrol ederken mısırların arasında saksı içerisinde kenevir dikildiğini görerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Y.B.'nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Y.B. isimli çiftçinin mısır tarlasında yapılan aramada boyları 15 ile 80 santimetre arasında değişen 96 kök Hint Keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkisinden numune alınmasının ardından ele geçirilen kenevirler imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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