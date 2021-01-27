Misli.com 2. Lig: Manisa FK: 1 - Çorum FK: 0

com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Rakibini Okan Eken'in kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Manisa FK namağlup unvanını da devam ettirdi.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Yunus Dursun, Çetin Öncel, Mustafa Yüksel

Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Mehmet Güven dk. 75), Emir Alagöz (Mustafa Durak dk. 76), Hakan Barış, Zahit Fındık (Mehmet Uysal dk. 84), Sertaç Çam (Ümit Kurt dk. 90 ?), Tayyib Kanarya (Okan Eken dk. 46)

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Tarık Mayhoş, Ertuğrul Sancaktutan, Salih Zafer Kurşunlu, Eren Tokat, Mete Yıldız (Hüseyin Bak dk. 71), Muhammet Fettahoğlu, Kerem Çağatay, Ömer Bozan, Mikail Albayrak (Oktay Balcı dk. 81 ?), Sinan Kurumuş.

Gol: Okan Eken (dk. 72) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Erhan Kara, Nizamettin (Manisa FK), Muhammet, Ertuğrul (Çorum FK)