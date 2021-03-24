Misli.com 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

2.
Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Turgutlu Yedi Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Sezgin Şahbaz, Ali Rıza Öztürk
Turgutluspor: Hüseyin, Samed, Muhammet Beşir (Muhammet Arslantaş dk. 62), Mete, Talha, Savaş, Haşim, Erkan (Emre Keskin dk. 62), Kadir (Hamit dk. 62), Rıdvan, Sezer (Emre Nasuh dk. 82 ?)
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit, Nuri, Adem, Selim, Yasin, Ali (Fuat dk. 90+2 ?), Ege (Ertuğrul dk. 82 ?), Kuban, Can, Şener, Ekrem (Serhat dk. 87 ?)
Goller: Haşim (dk. 35) (Turgutluspor), Yasin (dk. 26) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
Sarı kartlar: Kadir, Savaş, Talha, Rıdvan (Turgutlu), Yasin, Kuban, Ertuğrul, Selim (Karatay Termal 1922 Konyaspor)