Misli.com 3. Lig: Manisaspor: 0 Diyarbekirspor A.Ş.: 1

Misli.
com 3. Lig 1. Grup ilk hafta karşılaşmasında Manisaspor kendi evinde Diyarbekirspor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Önsal, Furkan Kocayıldız, Cem Harman
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni, Emir Tahir Koşan, Umut Kezgin, Muhammed Furkan Kaplan, Yusuf Tekin, Atakan Cidam (Dk.88 Eray Göl ?), Vahap Aydemir, Bilal Budak, Cevdet Enes Varbil (Dk.46 Aykut Yüce), Gökhan Yılmaz (Dk.68 Enes Ok), Anıl Bozkurt
Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş, Barış Sağır (Dk.78 İbrahim Has), Enes Keskin, Alpay Cin (Dk.46 Okan Dernek), E.Can Sayar, Reşo Akın, Ferhat Çoban, Maksut Birben, Ethem Pülgir (Dk.46 Mustafa Pınar), Mustafa Emre Can, M.Fuat Gölbaşı
Gol: 90. Dakika İbrahim Has (Diyarbekirsor)
Sarı Kart: Yusuf Tekin, Atakan Cidam, Vahap Aydemir, (Manisaspor) Enes, Ethem, Ferhat Çoban, Maksut Birben, Can Sayar (Diyarbekir)