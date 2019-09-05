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Mobil hayvan yıkama aracı hizmete devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile besicilerin işini kolaylaştırıyor.


Kırsal kalkınma projeleriyle fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, bir süredir hizmette olan mobil küçükbaş hayvan yıkama aracı ile de besicilerin hayvanlarını kolaylıkla yıkamasına imkan tanıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne gelerek başvurmalarının yeterli olduğu öğrenilirken ücretsiz olan hizmete ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bölgemizde kırsal kalkınma hamleleriyle üreticilerimizi desteklerken; besiciliği de geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda hizmete aldığımız Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile ilçemizdeki besicilerimize hizmet ulaştırıyoruz. Traktörün arkasına takılarak istenilen bölgede hizmet verebilen aracımız ile hayvanlarımızın dış parazitlerden korunmasını sağlıyoruz” dedi.


Evrenos Mahallesi'nde besicilik yapan Recep Karafil de, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayvanlarını artık kolaylıkla yıkayabildiğini anlatan Karafil, “Yunusemre Belediyesi'nden Koyun Yıkama Makinesini temin ettik. Allah razı olsun getirip kurdular. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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