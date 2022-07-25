Modifiye tutkunları 4. kez Salihli'de buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ve sponsorların iş birliğinde Durasıllı Stadı'nda düzenlenen Salihli 4. Modifiye Festivali yüzlerce modifiyeli araç ile binlerce meraklısını buluşturarak, renkli görüntülere sahne oldu.

Durasıllı Mahallesi Atatürk Stadı'nda gerçekleşen festivalde, desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapılarak özel kaplamalı modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi özellikleri düzenlenen şovlarla meraklılarına tanıtıldı.

Türkiye'nin modifiye alanındaki ünlü isimleri, Tanju Akdoğan, Cüneyt Durkut, Okan Çekiç, Özden Soydaş, ünlü DJ Janti, Sponzi, Dora ve Umut Ziyan, Salihli'de modifiye araç tutkunları ile buluşarak festivale renk kattı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivali ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların sergilendiği stantları gezerek modifiyeli araçlar hakkında bilgiler aldı. Başkan Kayda, “Modifiye çok farklı bir kültür ve görüyorum ki sizler için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Salihli Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Belediyemiz ve Cadde Salihli işbirliğinde düzenlediğimiz festival, modifiyeli araç tutkunu gençlerimize keyifli bir hafta sonu yaşattı. Hepinize katılımlarınız için teşekkür eder, önümüzdeki yıl, daha da büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle, tüm modifiye tutkunlarına selamlarımı sunarım” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Salihli 4. Modifiye Festivali'ne verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya fuara katılan firmalar adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Modifiye araç tutkunlarının katıldığı festivalde, çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlenerek dereceye girenlere ödüller verildi.