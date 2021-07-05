Modifiye tutkunları Salihli'de buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ve sponsorların iş birliğinde Atış Poligonu'nda düzenlenen 3. Fest Modifiye Fuarı, yüzlerce modifiyeli araç ile binlerce meraklısını bir araya getirerek, renkli görüntülere sahne oldu.

Ege Bölgesinin en büyük poligonu olan Salihli Belediyesi Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonunda gerçekleşen ve Türkiye'nin pek çok farklı ilinden gelen yüzlerce modifiyeli aracın katıldığı fuarda, desibel, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapılarak özel kaplamalı modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri, revize ses sistemleri gibi özellikleri düzenlenen şovlarla meraklılarına gösterildi.

Türkiye'nin modifiye alanındaki ünlü isimleri, Ünal Turan, Harun Taştan, Tanju Akdoğan, Cüneyt Durkut, Okan Çekiç, Erkut Bozkurt, Oral Güler ve Özden Soydaş, ünlü DJ'ler Janti ve Volkan ile Rapçi Kebo ile sanatçı Cüneyt Kuzu, Salihli'de modifiye araç tutkunları ile buluşarak fuara renk kattı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarı ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, araçların sergilendiği stantları gezerek farklı illerden gelen katılımcılarla bir araya gelip modifiyeli araçlar hakkında bilgiler aldı. Başkan Kayda, “Modifiye çok farklı bir kültür ve görüyorum ki sizler için artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Fuarımız da büyüleyici güzellikteki ve güçteki araçlara ev sahipliği yapıyor. Salihli Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Belediyemiz ve Cadde Tuning 1879 işbirliğinde Ege Bölgesinin en büyük Atış Poligonunda düzenlediğimiz 3. Fest Modifiye Fuarı, ülkemizin değişik illerinden gelen binlerce modifiye tutkunu insanımıza keyifli bir hafta sonu yaşatırken, bizler de ev sahibi olarak bu coşkuya ortak olmanın gururu yaşadık. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl, daha da büyük bir organizasyonda buluşmak dileğiyle, tüm modifiye tutkunlarına selam ve saygılar sunarım” diye konuştu.

Konuşmasının ardından 3. Fest Modifiye Fuarı'na verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya fuara katılan firmalar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye'nin tüm illerinden katılımcıların olduğu fuarda, çeşitli yarışmalar ve çekilişler de düzenlendi. 7'den 70'e binlerce modifiye araç tutkunun ilgiyle izlediği fuar akşam saatlerine kadar devam etti.