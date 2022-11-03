Morris Şinasi yeniden hayat buluyor

Manisa'da bir vakıf hastanesi olarak 1933 yılında kurulan ve Şehir Hastanesinin açılmasıyla kapatılan Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesinin ismi, Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneğinin girişimleriyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde kurulacak olan Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşatılacak. Dernek tarafından bağışlanan ve toplam maliyeti 2 milyon TL'nin üzerinde olan tıbbi cihazlar bugün hastaneye teslim edildi.

Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde açılacak olan Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine toplam maliyeti 2 milyon TL'nin üzerinde olan tıbbi cihaz desteğinde bulunuldu. Bağışlanan cihazlar bugün Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine teslim edilirken, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin bakanlıktan onay alınmasının hemen ardından en kısa sürede açılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Manisa'da 1855 yılında 4 çocuklu Yahudi bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen ve göç ettiği ABD'de zengin bir tütün tüccarına dönen Morris Şinasi doğduğu toprakları unutmayarak 1933 yılında Manisa'ya kendi ismiyle kazandırdığı Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Hastanesi 2018 yılında Manisa Şehir Hastanesinin açılmasıyla kapatılmıştı. Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Tuncay Özer'in girişimleriyle Morris Şinasi'nin ismi Manisa'da yaşatılmaya devam edilecek. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapımına başlanan Morris Şinasi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine, Morris Şinasi Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği tarafından alınan ve toplam maliyeti 2 milyon TL'nin üzerinde tutan tıbbi cihazlar ise şunlar: "6 adet Küvöz, 6 adet fototerapi cihazı, 1 adet transport ventilatörlü küvöz, 1 adet süt sağma makinesi, 2 adet kod beşik yatak, 5 adet nebülizatör cihazı, 1 adet kapiller bilürubin cihazı, 6 adet cam biberon, 240 adet küvözler için çarşaf ve kundak, 1 adet radyan ısıtıcılı serbo yatak, 2 adet bilgisayar, 1 adet kavrama forsepsi dişli (4 fr), 1 adet kavrama forsepsi dişli (5 fr), 1 adet mikroskoplar biyomikroskop (yarık lamba), 1 adet fokometre/ lensmetre cihazları dijital odak ölçer/fokometre lensmetre, 8 adet otoskop-oftalmaskop cihazları taşınabilir oftalmaskop-retinoskop sistemi, 1 adet LCD projektör, 1 adet holmıum/ho yağ lazer taş kırma probu fiberi 365 mikron, 2 adet optik, 2 adet ntrap taş basketi, 2 adet laringoskop cihazı (fiberoptik), 2 adet soğuk buhar cihazı, 1 adet lazer printer, 2 adet ameliyat masası bataryası."