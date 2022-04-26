Motivasyonel görüşme teknikleri eğitimi tamamlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından başta hükümlüler olmak üzere, adli süreçte yer alan kişiler, öğrenciler, veliler ve sosyal hizmet merkezine başvuran kesimlere Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı projeyle Zafer Kalkınma Ajansı'nın teknik desteği neticesinde Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi düzenlendi. Proje ile aralarında psikolog, sosyolog, psikolojik danışman, öğretmen, pedegog ve sosyal hizmet uzmanının da bulunduğu 23 personele 3 gün süren motivasyonel görüşme eğitimi verildi. Başta hükümlüler olmak üzere, adli süreçte yer alan kişiler, öğrenciler, veliler ve sosyal hizmet merkezine başvuran kesimlere verilen hizmetlerin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetinin sonunda Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz tarafından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Ayrıca Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, eğitimi gerçekleştiren Şebnem Dal Üzülmez'e katıklarından dolayı teşekkür ederek belge takdiminde bulundu.