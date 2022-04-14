Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneğinden Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret

Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneği, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ziyaret ederek motor kullanıcılarının yaşadıkları sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Motor Kullanıcıları ve Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Coşkuner ve yönetimi Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ziyaret etti. Dernek faaliyetleri hakkında Uslusoy'a bilgiler veren Coşkuner, motosikletli kuryeler ve motosiklet kullanıcılarının sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Coşkuner ayrıca, mesleki yeterlilik belgesi, ileri sürüş ilk yardım gibi eğitimlerin kuryelere verileceğini ve bu eğitim sırasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün denetimci rol üstlenmesini ve ehliyetsiz kuryelerin çalıştırılmamasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti.