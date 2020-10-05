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Motosiklet kamyonete yandan çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir benzin istasyonuna girmek isteyen kamyonete, aynı istikamette seyreden motosiklet yandan çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir benzin istasyonuna girmek isteyen kamyonete, aynı istikamette seyreden motosiklet yandan çarptı. Motosiklet üzerinden savrularak yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Nail A. idaresindeki 45 K 6249 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonuna girmek isterken, aynı yönde emniyet şeridinde seyreden İsmail Akgül idaresindeki 45 RS 093 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Akgül yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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