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Motosiklet kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 13.45 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan şehir merkezi yönüne dönen Hasan Basri Ç. (22) yönetimindeki 45 ACJ 217 plakalı motosiklet ile aynı yöne dönen Niyazi B.'nin (31) kullandığı 45 UB 2334 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Şahin A. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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